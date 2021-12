TuttoSport | Lazio, Lazzari in vendita: il Toro ci pensa e propone Zaza

Le indiscrezioni di mercato iniziano a farsi sempre più insistenti, a pochi giorni dall’inizio della sessione invernale. Stando a quanto riporta TuttoSport, il Torino ci prova per Lazzari: l’esterno laziale, complice anche il cambio modulo, non sembra rientrare nei piani di mister Sarri e il direttore tecnico del Toro Davide Vagnati, che lo conosce dalla Spal, proverà a portarlo in granata. Non filtra troppo ottimismo visti i rapporti tra Lotito e Cairo ma uno spiraglio di luce è dato dal fatto che i biancocelesti sono alla ricerca di un vice Immobile e Zaza sembrerebbe poter interessare al tecnico laziale.







