CdS | Lazio, via libera: che attesa per Ciro

Controlli a non finire per Ciro Immobile che scalpita per tornare in campo dopo essere risultato positivo al Covid. L’attaccante, già assente nelle ultime due gare di campionato, spera di esserci per la prima sfida del nuovo anno, in programma mercoledì 6 gennaio in casa contro l’Empoli. Intanto, come evidenzia il Corriere dello Sport, ieri il bomber laziale è risultato negativo ad un primo test e questa mattina ne farà un altro: se i controlli di questa mattinata daranno ulteriori conferme, domani effettuerà, come da prassi, le visite d’idoneità previste dal protocollo.







