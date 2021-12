CdS | Luiz Felipe al bivio: ultimo assalto della Lazio per il sí

A breve si aprirà la sessione invernale di mercato ma in primis in casa Lazio ci sono dei movimenti interni da sistemare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, una situazione da chiarire nell’immediato è quella di Luiz Felipe: ci sono colloqui continui per il rinnovo del brasiliano, che dal primo gennaio potrà firmare con altre società. Il giocatore, in scadenza appunto, chiede un ingaggio da 2,5 mentre la Lazio offre poco meno di 2 milioni: muovendosi a scadenza, il difensore potrebbe avvicinarsi ai 3 milioni. Mister Sarri conta di ripartire da lui ed Acerbi, affiancando loro uno-due difensori centrali in estate. Ad ogni modo da Formello filtra ottimismo e si spera nella conclusione positiva della vicenda.







