Indice di liquidità, due club su sei sbloccano la situazione: ecco quali

Il criterio dell’indice di liquidità condizionerà anche il mercato invernale e chi non rispetterà il parametro non potrà chiudere operazioni in entrata, a meno che non chiuda operazioni in uscita prima di acquistare. A seguito del Consiglio federale erano sei le società non in regola (Lazio, Genoa, Sassuolo, Bologna, Cagliari, Empoli), ma adesso, come riporta calcioefinanza.it due di loro hanno sistemato la situazione: si tratta del Genoa e del Sassuolo, che ha anche ceduto Boga all’Atalanta. Gli altri quattro club, nonostante la FIGC abbia abbassato il valore limite dell’indice a 0,6, non sono ancora in regola e quindi senza cessioni non potranno acquistare. Dunque la Lazio si trova nella stessa situazione del mercato estivo, sul mercato ci sono Lazzari e Muriqi, le cui cessioni sbloccherebbero la situazione.







