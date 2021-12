La vittoria con l’Inter nel “Best of 2021” della Lazio – VIDEO

Il 2021 sta per terminare, e attraverso il proprio profilo Twitter la Lazio sta pubblicando in questi giorni i migliori momenti dell’anno. Poco fa la società biancoceleste ha pubblicato un video con gli highlights della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Inter, gara terminata 3-1 in favore dei biancocelesti.







