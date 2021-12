Pacheta, allenatore del Valladolid: “Vavro? Ottimo giocatore, non dirò se lo stiamo valutando o meno”

In questa finestra di calciomercato, Vavro dovrebbe lasciare la Lazio. Il giocatore è il primo a voler andare via e la Spagna potrebbe essere di nuovo la sua destinazione. Lì ha giocato con l’Huesca ed è stato allenato da Pacheta, attuale tecnico del Valladolid. Il tecnico ha rilasciato una lunga intervista ad AS ed ha risposto a una domanda su Vavro: “L’ho avuto l’anno passato ed è molto bravo, ma non posso commentare tutti i nomi che escono. La maggior parte dei nomi che escono sono buoni calciatori. Vavro l’ho avuto l’anno scorso ed è molto bravo, sa tenere bene la palla ed è un bravo ragazzo, però non dirò se lo stiamo valutando o no.”







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: