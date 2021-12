BEST OF 2021, spazio anche per Immobile e il suo record di gol con la Lazio

In questi giorni che precedono la fine dell’anno e l’arrivo del nuovo, la Lazio su Instagram ha ripercorso con video e foto i momenti più iconici del 2021. Tra questi sicuramente c’è spazio anche per Ciro Immobile, il bomber e capitano della Lazio infatti è in corsa con Milinkovic per essere eletto giocatore dell’anno.

E’ di pochi minuti fa però un post in cui la Lazio ricorda il record di gol di Ciro che gli hanno permesso di diventare il capocannoniere assoluto della storia della società. Ha condividere la foto lo stesso Immobile che ha poi aggiunto sul suo profilo “Che onore, grazie a tutti”

Ecco il post del capitano della Lazio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: