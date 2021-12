Ecco la canzone scelta dai tifosi per il riscaldamento della Lazio – FOTO

Tramite la piattaforma Binance i tifosi della Lazio hanno votato quella che sarà la canzone di riscaldamento nella prossima gara casalinga contro l’Empoli. Tra le canzoni presenti ha vinto “Thunderstruck” degli AC/DC. “Avete scelto Thunderstruck degli AC/DC come brano per il riscaldamento della Lazio allo stadio Olimpico” quanto ha scritto in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram dalla società.







