Il Messaggero | Lazio, la difesa è senza futuro

A sei mesi dalla scadenza Luiz Felipe è in bilico, Strakosha non rinnova e Marusic resta un enigma.

Come riportato da Il Messaggero, adesso che Thomas è rientrato fra i pali, la strada non è in discesa: Sarri vorrebbe comunque portare Kepa dal Chelsea (Meret in alternativa) a fine annata. Quando saluterà anche Reina, se la Lazio non si piazzerà fra le prime sette in classifica: c’è il prolungamento automatico di un anno per Pepe solo in caso di Europa. Adamonis è già fuori dalla porta

Un po’ a sorpresa, resta anche Luiz Felipe in bilico sull’uscio di Formello: prima dell’estate il brasiliano aveva detto sì al rinnovo e andava solo siglato. Il centrale conferma di voler restare a Roma ma, alla luce dei salari dei compagni e del suo ruolo, pretende di farlo con uno stipendio adeguato (oltre 2 milioni di euro). Per la sua firma ora è tutto nelle mani di Lotito. Guai però a perdere altro tempo, altrimenti Luiz Felipe si guarderà intorno: Barcellona e Betis lo corteggiano da parecchio. Marusic avrebbe già firmato, ma il suo agente Kezman avrebbe subordinato l’annuncio al tesseramento dell’altro assistito Kamenovic a gennaio. Ai saluti Patric, nonostante il costante impiego di Sarri. Riflessioni in corso sul rinnovo di Radu per un altro anno, sebbene il tecnico sinora lo abbia considerato davvero poco. Preventivata invece nel silenzio la scadenza di Leiva a giugno: il 34enne è orientato a chiudere la carriera negli Stati Uniti prima di appendere gli scarpini al chiodo.

«Ho fatto un regalo della Befana a tutti i tifosi della Lazio. I biglietti al 50% nonostante avessi già intuito tutto da tempo…», risponde Lotito in serata dopo la notizia del decreto, che riduce di nuovo la capienza degli stadi al 50%. Il presidente non aveva mai voluto far partire la campagna abbonamenti per questo presagio. Invece, rimane la promozione coi prezzi lanciati ieri per giovedì prossimo, anche se potrebbe scattare in ritardo la vendita al botteghino: entrata gratis per gli Under 14, Curva a 10 euro, a 20 la Tribuna Tevere e a 40 la Monte Mario. In base alla risposta, Lotito sceglierà se ribadire i saldi nel girone di ritorno.







