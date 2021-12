Lazio-Empoli, sospesa la vendita dei tagliandi: la nota della società

La Lazio ha, al momento, sospeso la vendita dei tagliandi per la gara di Serie A contro l’Empoli, in programma all’Olimpico il 6 gennaio alle 14.30. Nella nota pubblicata sui canali ufficiali del club, si legge: “La S.S. Lazio comunica di aver bloccato al momento la vendita dei tagliandi inerenti la gar del 6 gennaio con l’Empoli, in attesa delle disposizioni dettagliate del nuovo provvedimento del Consiglio dei Ministri. Comunicheremo al più presto la partenza della vendita”.







