Mercato Lazio, Pedullà: “Sarri vorrebbe un paio di aggiustamenti”. E su Kurzawa…

Si avvicina l’inizio del calciomercato invernale, e l’esperto Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sugli obiettivi della Lazio per questa sessione di riparazione. Attraverso un tweet, Pedullà ha spiegato: “Lazio: Zaza e Lasagna non riscaldano. Sarri vorrebbe un paio di aggiustamenti a gennaio e il resto in estate. Kurzawa glielo avevano proposto ai tempi della Juve non impazzisce, vedremo. Meglio Emerson Palmieri (in estate), piace e costa Reinildo“.

