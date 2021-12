Napoli, un altro calciatore positivo al Covid: il comunicato

I casi di Covid non si fermano in serie A e il Napoli ha una nuova positività in squadra: si tratta di Elmas, che ha effettuato il tampone di controllo prima di rientrare in Italia, e non giocherà la sfida contro la Juventus. Ecco il comunicato ufficiale:

📌 Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/HJJ2wqXGiR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 30, 2021







