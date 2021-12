Strakosha torna in campo e punta l’Empoli, le foto sui social

Nella tarda mattinata di oggi aveva pubblicato una storia sulla neve in dolce compagnia, nel pomeriggio ha postato una foto in campo, con la frase: “Back on track”. E’ tornato più carico che mai Thomas Strakosha, ormai titolare inamovibile di mister Sarri. Chissà se i 2022 sarà l’anno di Thomas, che ha saputo aspettare e si è ripreso la porta della Lazio

Ecco il post

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NEVER GIVE UP (@thomas_strakosha)







