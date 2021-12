Il Tempo | Mandava, Vecino e Kostic: si tratta

Prima vendere, poi comprare. Ormai è diventato un mantra dalle parti di Formello. Lotito lo ripete ogni volta che gli viene chiesto dei possibili rinforzi da mettere a disposizione di Sarri. Gli esuberi della rosa sono noti. Tare sta lavorando sulle uscite di Muriqi, Lazzari ed Escalante, oltre a quelle di Vavro, Durmisi, Jony e Lukaku. Nelle ultime ore si sarebbero fatti insistenti le voci su una possibile offerta del Torino per Lazzari. L’ex Spal in granata tornerebbe a giocare nel suo ruolo naturale, Juric ha sempre valorizzato il lavoro dei laterali (vedi Faraoni e Lazovic al Verona). Per Escalante e Vavro sono calde le piste spagnole, mentre Muriqi spinge per tornare in Turchia al netto dell’offerta dell’Hull City. Complicato decifrare il mercato in entrata. Arrivano solo smentite su un possibile approdo di Zaza a Roma come vice Immobile. Non è un profilo che interessa alla società, né tantomeno a Sarri. E allora torniamo al discorso terzino sinistro. Kurzawa del Psg può essere un’occasione, ma non è certo una richiesta dell’allenatore, che ai tempi della Juve gli preferì la permanenza di De Sciglio. Il desiderio del tecnico sarebbe quello di portare Emerson Palmieri in biancoceleste. Il terzino naturalizzato italiano è di proprietà del Chelsea, anche se attualmente si trova in prestito al Lione. Sarà una pista da tenere d’occhio nella prossima estate. Stesso discorso per Nicolò Casale. L’Hellas non ha intenzione di vendere il difensore classe ’98 e il suo agente lo ha ufficialmente tolto dal mercato. La via di mezzo potrebbe essere in Francia. Piace molto Reinildo Mandava, inserito anche dall’Equipe nella top 11 dell’ultima Ligue 1. È un mancino dotato sia dal punto di vista tecnico che fisico, ma sulle sue tracce c’è da tempo il Napoli. Concorrenza resa ancor più agguerrita dal fatto che ha il contratto in scadenza nel 2022 e non rinnoverà con il Lille. Per il reparto offensivo il nome più gettonato è quello di Hudson–Odoi. Ma l’accostamento è tanto affascinante quando impossibile, non solo dal punto di vista economico. È al centro del progetto di Tuchel: perché dovrebbe lasciare il Chelsea e i quasi 7 milioni di stipendio? Attenzione invece per un ritorno di fiamma. Sarri non si è mai arreso all’idea di portare Kostic alla Lazio. Affare a luci spente. Così come quello per Vecino, in uscita dall’Inter, che piace tanto in Premier League. Ma se arrivasse una chiamata del vecchio maestro… chissà. Tutto fatto per il rinnovo di Marusic (a gennaio sarà tesserato anche Kamenovic), mentre per Luiz Felipe dopo il Barcellona anche il Siviglia sarebbe pronto ad avanzare un’offerta. Il Tempo.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: