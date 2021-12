Lazio, Ciro Immobile è il “Player of the Year” 2021 votato dai tifosi biancocelesti | VIDEO

Dopo che la Lazio ha aperto le votazioni per eleggere il calciatore biancoceleste dell’anno per questo 2021 che ci sta per salutare, è stato decretato il vincitore: il “Player of the Year” 2021 è Ciro Immobile! Il bomber biancoceleste ha superato prima Adam Marusic in semifinale, e poi Sergej Milinkovic-Savic nella finalissima. Il serbo, a sua volta, aveva battuto Pedro in semifinale. A dare l’esito del sondaggio e decretare il “King” Immobile giocatore biancoceleste dell’anno, è stata proprio la Lazio, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://www.instagram.com/p/CYJKFX_NmrY/?utm_source=ig_web_copy_link







