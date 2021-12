WhoScored, la “Squadra dell’anno” 2021 di Serie A: presente un calciatore della Lazio | FOTO

In attesa del 6 gennaio 2022, data in cui è prevista la ripresa della Serie A con la prima giornata del girone di ritorno, in questo ultimo giorno del 2021, il noto portale WhoScored.com ha stilato la “Squadra dell’anno” di Serie A per questo 2021. Tra gli undici calciatori scelti, è presente anche un calciatore della Lazio: si tratta del “Sergente” Milinkovic-Savic! Questa la spiegazione del portale WhoScored che gli ha permesso di essere inserito nella Top11: “Sergej Milinkovic-Savic ha vissuto una sorta di rinascita della sua carriera nella Lazio, avendo quest’anno ottenuto un bel punteggio WhoScored di 7,33. 107 contrasti e intercetti combinati, i 24 migliori nel 2021, hanno contribuito al suo inserimento, così come i suoi 11 assist; solo un giocatore ha fatto di più”.

Ecco la formazione completa:







