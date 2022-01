Calciomercato Lazio, Gonzalo Escalante ai saluti: vicino il trasferimento al Deportivo Alavés

L’attesa è finita. Domani, lunedì 3 gennaio 2022, si aprirà ufficialmente la finestra di calciomercato invernale. Le trattative, tra cessioni ed acquisti, saranno possibili fino al 31 gennaio. Per la Lazio, oltre alla necessità di rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, sarà un mercato anche in chiave cessioni. Una di queste, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, sembra più vicina del previsto: l’avventura in biancoceleste di Gonzalo Escalante è arrivata ai titoli di coda. Finito ai margini del progetto di mister Sarri, il centrocampista argentino classe 1993 sembra essere ad un passo dal trasferimento in Spagna al Deportivo Alavés. La formula dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, con la possibilità di diventare obbligo in caso di salvezza da parte del club spagnolo.







