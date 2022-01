Formello – La Lazio punta l’Empoli: ancora assente Luis Alberto

La Lazio è tornata ad allenarsi a Formello in vista della partita contro l’Empoli in programma il giorno dell’Epifania. Ancora assenti Akpa-Akpro, Zaccagni, Romero e Luis Alberto, oltre ad Acerbi ancora alle prese con un infortunio ed Escalante, il quale si è aggiunto quest’oggi alla lista degli assenti. Il mago potrebbe rientrare a breve, stando a quanto scritto in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Si attende ancora il rientro, ma questa mattina non era in campo.

La squadra ha lavorato sulle fasi tattiche, dividendosi tra difensori e centrocampisti-attaccanti. Questo pomeriggio è prevista la seconda seduta di giornata.





Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: