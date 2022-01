GdS | C’è Reinildo in pole per la fascia sinistra. Avanza Burkardt

Sarri è alla ricerca di un terzino sinistro e di un vice-Immobile, la Lazio sta cercando di accontentarlo. Per il primo ruolo, è passato in pole Reinildo del Lilla, superando gli altri nomi usciti in questi giorni (Kurzawa, Casale e Van Aanholt). Per quanto riguarda l’attacco, si sono raffreddate le piste veronesi di Kalinic e Lasagna, ma sono salite le quotazioni di Burkardt del Mainz. In uscita ci sono Escalante, Vavro, Muriqi e Lazzari.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: