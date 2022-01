Il Messaggero | Nuovo anno, solito Ciro

Alla fine bomber Ciro ha fatto un altro miracolo, ha sconfitto il covid in circa una settimana: la prima positività era arrivata alla vigilia della gara col Venezia (21 dicembre) e il tampone negativo è arrivato il 29, praticamente una settimana dopo. E’ tornato subito ad allenarsi, facendo un vero e proprio regalo di fine anno per Sarri e i tifosi. Gli stessi tifosi che, per il secondo anno di fila, lo hanno votato sui social come miglior calciatore dell’anno.

Ciro ha messo nel mirino l’Empoli: in 7 precedenti contro i toscani, ha trovato per 5 volte il gol. In più, va considerato il conto aperto che ha con le neopromosse: dal 2010 ad oggi, in 44 incontri ha messo a segno ben 40 reti. Manca solo il Venezia, neopromossa di quest’anno, che non ha affrontato causa Covid.

Da quando è arrivato alla Lazio, Immobile non ha sbagliato un colpo alla prima uscita annuale. L’8 gennaio 2017 siglò l’1-0 contro il Crotone, l’anno successivo poker alla Spal nel giorno dell’Epifania. E ancora, il 20 gennaio trafisse il Napoli, anche se non bastò per evitare la sconfitta; la settimana precedente, comunque, colpì il Novara con una doppietta in Coppa Italia. Nel 2020 regalò la vittoria in extremis contro il Brescia e l’anno scorso siglò il momentaneo 1-0 contro il Genoa. L’Empoli è avvisato.

