Inter, probabile addio di Eriksen a San Siro contro la Lazio

Eriksen ha ormai risolto il suo contratto con l’Inter vista l’impossibilità di tornare a giocare in Italia e ora la volontà sarebbe quella di salutarlo come si deve. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, si sta pensando di organizzare una cerimonia di addio per il calciatore durante la prossima partita a San Siro, ovvero quella contro la Lazio, anche se ora di fatto non c’è ancora nulla in quanto il via libera deve arrivare da Eriksen stesso.







