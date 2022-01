La Lazio ricorda l’ultima vittoria sull’Empoli

La Lazio, tramite i propri profili social, ha ricordato l’ultima vittoria contro l’Empoli, quella di agosto scorso. La prima partita in campionato per Maurizio Sarri con la Lazio. “L’ultima volta che abbiamo affrontato l’Empoli…” con le foto delle esultanze in occasione dei tre gol. In quella partita andarono in gol Milinkovic, Lazzari e Immobile.

