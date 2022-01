Salernitana, Iervolino è il nuovo presidente: esposto di un fondo svizzero

Arrivata quasi sul gong la cessione della Salernitana. Dopo giorni infuocati e offerte senza una risposta concreta, i trustee hanno accettato l’offerta di Iervolino, originario di Palma Campania, in provincia di Napoli, e fondatore dell’Università telematica Pegaso. “Farò di tutto per tentare di salvare il club in A. In ogni progetto ho sempre messo grande entusiasmo e accadrà anche in questo progetto calcistico”, queste alcune delle sue prime dichiarazioni riportate sul Corriere dello Sport” le sue parole all’ANSA.

Inoltre, secondo quanto riportato dall’ANSA stessa, un fondo svizzero avrebbe fatto un esposto che come oggetto avrebbe il disappunto nato dal fatto che avrebbero offerto più della cifra con cui Iervolino ha convinto i Trustee.





Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: