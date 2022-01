Il Messaggero | Lazio, il metodo Milinkovic

Ha già colpito l’Empoli, ora cerca il bis e il nuovo record di gol Vuole trascinare la Lazio e aumentare il valore del cartellino…

Come riportato da Il Messaggero, Milinkovic prepara l’anno nuovo e saluta quello vecchio: 10 gol messi e 11 assist messi a segno nel 2021. Meglio di lui hanno fatto solo Zienlinski (12 gol e 12 assist) e Malinovskyi (11 e 11) nell’anno solare. Sergej è cresciuto moltissimo in questi sette anni alla Lazio; si parla sempre di una sua partenza, ma il presidente sinora ha deciso di trattenerlo. Lotito vuole far lievitare ancora il prezzo del cartellino di Milinkovic: a giugno potrebbero bastare 80 milioni per dare l’ok alla cessione. Il giocatore ha promesso al presidente biancoceleste di superare il record delle 12 reti del 2018, anno in cui Lotito rifiutò di cederlo (erano stati offerti 100 milioni). Lazzari è ormai relegato in panchina e messo in vendita per sbloccare l’indice di liquidità e far spazio a un nuovo terzino sinistro: spunta ora lo scambio con Hickey del Bologna, ma occhio sempre a Reinildo Mandava del Lille, fra sei mesi svincolato.

Oggi si apre ufficialmente il mercato: previsti solo un paio di innesti, il sacrificio di Milinkovic permetterà i veri colpi a giugno. In uscita Muriqi, Jony, Escalante e Vavro. Akpa Akpro, raggiungerà la Coppa d’Africa, ma non è mai tornato a Formello come Romero, Luis Alberto e Zaccagni, rientrato a Roma ma non in campo. I giocatori rimasti in isolamento si sono comunque allenati al massimo, anche in video-call con lo staff tecnico. Per questo Sarri confida di averli a disposizione contro l’Empoli (polverizzati oltre 7mila tagliandi) giovedì all’Olimpico. Nessun allarme per Strakosha affaticato: a lui e Basic ieri è stato risparmiato il secondo allenamento pomeridiano. Ottime sensazioni per il flessore di Acerbi, che proverà a farcela a ogni costo. Il difensore ha pure avviato le prove di pace con la Curva Nord ed è l’unico laziale ad aver recuperato più palloni di Milinkovic (246 a 234), entrando nella top 20 di questo campionato.







