Lazio Women, ufficiale un nuovo acquisto per rinforzare la difesa: il comunicato del club

La Lazio Women continua a lavorare sul fronte calciomercato per rinforzare la proprio rosa, con l’obiettivo numero uno che si chiama salvezza. Al momento la squadra di mister Catini si trova al penultimo posto della classifica di Serie A con 3 punti dopo 11 giornate, a -9 dall’Empoli quart’ultimo (primo posto utile per la salvezza). Intanto la società biancoceleste si sta muovendo sul mercato. Dopo gli arrivi di Giulia Ferrandi e Chloé Le Franc a centrocampo, e di Johanne Fridlund in attacco, è arrivato un rinforzo anche per il reparto difensivo: Chiara Groff è una nuova calciatrice biancoceleste! A darne l’annuncio ufficiale è stata proprio la società biancoceleste con un comunicato apparso sul proprio sito: “È ufficiale un nuovo acquisto della Lazio Women. La calciatrice Chiara Groff è stata scelta per rinforzare il reparto arretrato della squadra di mister Massimiliano Catini. Difensore classe ’94 proveniente dal San Marino Academy ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Si unirà al resto del gruppo e inizierà la preparazione in vista del girone di ritorno di Serie A TIMVision”.







