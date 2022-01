Maccarone: “Giovedì mi aspetto un match divertente”

In vista del match della “Befana” tra Lazio ed Empoli, l’ex attaccante dell’Empoli, Massimo Maccarone, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sarri, rispetto a quando l’ho conosciuto io, non è cambiato molto. I movimenti difensivi, che mi piacciono molto, ad esempio sono rimasti gli stessi. La Lazio negli ultimi anni ha avuto un modo di giocare differente. Sarri chiede altro, ci vuole tempo, in alcune partite le cose riescono in altre no. In ogni caso, la Lazio sta svolgendo un campionato simile a quello degli scorsi anni. Quando ero al Siena ricordo il gol che segnai alla Lazio che determinò il record di reti per i toscani. Un’altra rete che ricordo con piacere è quello sorto dagli sviluppi di un calcio di punizione quando ad Empoli c’era proprio Sarri. Immobile mi piace molto, si sacrifica molto per la squadra e fa sempre gol. Per lui parlano i numeri. Andreazzoli sta compiendo un grande lavoro con i toscani, va detto che la mentalità di giocarsi tutte le partite l’ha portata Sarri. Quando c’è entusiasmo poi le partite vengono sempre giocate al massimo. Credo che l’Empoli, dopo aver raggiunto quasi la salvezza, dovrebbe porsi nuovi obiettivi per non abbassare il rendimento. La Lazio è a già buon punto sul cammino di apprendimento dell’idea di Sarri. In alcune partite ha avuto dei cali, soprattutto mentali, su cui il tecnico sta comunque lavorando. Giovedì sarà una bella partita perché si sfidano due squadre che non buttano mai via la palla. Dipenderà molto dal modo in cui la Lazio interpreterà la partita, sarà un match divertente giocato a viso aperto”. Lo riporta sslazio.it.

