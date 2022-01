PAIDEIA | Visite mediche per Mattia Zaccagni ed Akpa-Akpro: tornano a disposizione di mister Sarri

Mentre la Lazio continua la preparazione in vista della ripresa del campionato, fissata per il 6 gennaio con la prima gara di ritorno contro l’Empoli, arrivano buone notizie per mister Sarri: Mattia Zaccagni e Jean Daniel Akpa-Akpro hanno svolto questa mattina, in Clinica Paideia, le visite mediche d’idoneità e sono pronti, già da oggi, a tornare a disposizione del Comandante. In realtà, il centrocampista ivoriano, raggiungerà il ritiro della Costa d’Avorio in vista dell’inizio della Coppa d’Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. I due biancocelesti non avevano preso parte agli allenamenti degli ultimi giorni, anche se per un questione di privacy, la Lazio non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale.







