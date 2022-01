CdS | Lazio, la scommessa vinta: Marusic è una garanzia

Da punto interrogativo a certezza, con il tempo Marusic si è preso il suo spazio nella rosa laziale: come sottolinea il Corriere dello Sport, per lui destra o sinistra, centrale o laterale, quinto o terzino, non fa più differenza; trova sempre il modo di contribuire alla causa. È tra i giocatori che hanno accusato maggiormente il cambio di gioco ma è tra coloro che meglio hanno saputo adattarsi alla nuova realtà, rappresentando una certezza per il tecnico e la squadra. Si è dunque consacrato dopo la bella stagione dello scorso anno: al momento gli esterni titolari di mister Sarri sono lui ed Hysaj, intercambiabili a seconda delle circostanze e impiegabili su entrambe le fasce. Il montenegrino all’origine si muoveva a destra e se il mercato portasse, come chiede il mister, un terzino mancino, tornerebbe definitivamente nella sua corsia.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: