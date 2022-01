Da oggi il via al nuovo Totocalcio: i dettagli e le nuove regole

Dalle 7.00 del 4 gennaio alle 12.15 del 9 gennaio saranno aperte le giocate per il nuovo Totocalcio. La nuova modalità prevede la divisione dei match in due gruppi di partite: nel primo (composto da otto gare) verranno inserite le partite più equilibrate, scelte tra quelle in programma tra il sabato pomeriggio e la domenica sera; nel secondo andranno, invece, le partite di cartello (questa settimana sono 12) o comunque di maggior interesse. Si potrà giocare nelle classiche ricevitorie o anche in maniera digitale e il costo varia da 1 a 8 euro, a seconda del numero di colonne giocate. Le modalità di gioco prevedono lo svolgimento di sei tipi di pronostico: oltre al classico «13», si vincerà dunque anche con 11 partite, e a scalare con 9, 7, 5 e 3 incontri. La combinazione tra gli eventi del primo e del secondo pannello dipenderà dal numero complessivo di pronostici scelti.

CLICCA QUI PER MAGGIORI DETTAGLI





