FORMELLO | L’Empoli si avvicina: out Basic, Luiz Felipe abbandona l’allenamento in anticipo

Manca sempre meno al ritorno in campo, dopo la sosta natalizia. Il 6 gennaio sul prato dello Stadio Olimpico di Roma arriva l’Empoli, nel match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A Tim. Quest’oggi, quindi, gli uomini di Maurizio Sarri si sono riuniti per preparare la sfida di giovedì. Al Centro Sportivo di Formello non hanno preso parte Akpa Akpro, Escalante, Luka Romero e Basic. Luiz Felipe, invece, è uscito dal campo poco dopo aver iniziato l’allenamento. La seduta si è aperta con un torello mentre Acerbi si è dedicato a esercizi a parte con il prof. Losi. In seguito la tabella ha previsto andature e rapidità, a cui ha partecipato anche il difensore numero 33, e quindi le prove tattiche. L’allenamento è terminato, infine, con le palle inattive.







