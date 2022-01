GdS | Lazio, sfreccia Angileri: può essere la volta buona

Si è aperto ieri il mercato invernale e la Lazio conta di poter assecondare le richieste di mister Sarri. Tra i desideri dell’allenatore c’è quello di avere a disposizione un terzino sinistro e stando a quanto riporta La Gazzetta della Sport è spuntato di nuovo il nome di Fabrizio Angileri, laterale mancino del River Plate, già trattato la scorsa estate dal club capitolino. La clausola di rescissione di 7 milioni ed in più il cambio in panchina in casa biancoceleste avevamo poi raffreddato la trattativa, ma oggi il River vedrebbe di buon occhio una sua cessione, visto anche che si avvicina la scadenza del contratto del giocatore (2023). La Lazio potrebbe quindi puntare ad un prezzo più basso. E c’è un problema che potrebbe favorire ulteriormente il prezzo ma che lascia un’incognita: il giocatore in questo momento è fermo per un infortunio muscolare, con tempi di recupero che non sono così brevi.







