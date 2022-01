Vicenza, il dg Paolo Bedin conferma Jordan Lukaku dalla Lazio: “L’ufficialità arriverà nelle prossime ore”

La finestra di calciomercato invernale ha preso il via ufficialmente nella giornata di ieri e, le varie squadre, tra Serie A e Serie B, hanno iniziato a piazzare i primi colpi per rinforzare le proprie rose. La Lazio, oltre ad aggiungere calciatori per potenziare l’organico biancoceleste a disposizione di mister Sarri, è alla prese anche con le cessioni di calciatori poco utilizzati. Tra questi c’è Jordan Lukaku, tornato nella Capitale dopo la stagione in prestito all’Anversa. Su di lui c’è il Vicenza, squadra che milita in Serie B. Le voci di un possibili approdo di Lukaku in biancorosso sono state confermate dal Direttore Generale del Vicenza, Paolo Bedin. Queste le sue dichiarazioni, che non lasciano alcun dubbio, durante la trasmissione “Noaro Vicenza minuto x minuto”: “Manca più di mezzo campionato al termine, 21 partite, c’è lo spazio per recuperare, ci crediamo e stiamo operando per rinforzare la squadra per un girone di ritorno importante. Teodorczyk e Lukaku? Le ufficialità arriveranno nelle prossime ore, questo è un mondo in cui i segreti durano poco e le voci stanno girando. Io, Balzaretti e Vallone stiamo lavorando da giorni perchè la classifica ci preoccupa molto e contiamo di integrare la squadra con elementi importanti, ma non smembrata perchè questo è un gruppo sano che lavora molto bene e ha fatto prestazioni importanti nell’ultimo mese e mezzo. E’ un gruppo che ha bisogno di essere migliorato e lo stiamo facendo con grande impegno. Non è una situazione semplice, a livello di mercato non è facile operare con così pochi punti, però contiamo di fare ciò che serve per aumentare il livello tecnico della squadra e puntare ad un girone di ritorno da protagonisti”.

Lo riporta Trivenetogoal.it.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: