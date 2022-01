CdS | Lazio, Ciro rientra con i botti di Capodanno

Immobile scalpita: dopo aver assistito da casa alle ultime gare del girone d’andata, il bomber è pronto a tornare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il bottino dell’attaccante il 6 gennaio vanta 6 gol in carriera e 9 nella prima partita dell’anno da quando gioca con la Lazio. Ha saltato 4 gare nel girone d’andata, prima i flessori della coscia destra, poi il polpaccio ed infine il Covid lo hanno tenuto ai box: ora però Ciro torna a guidare l’attacco biancoceleste; ha firmato 13 gol in 15 presenze di campionato: media 0,87 gol per partita; è davanti a tutti, compreso Vlahovic.







