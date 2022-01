CdS | Lazio, mistero Basic. Luiz Felipe fermo, Acerbi ci prova

Torna la Serie A e la Lazio lavora in vista dell’impegno casalingo in programma domani alle 14.30 contro l’Empoli. Il tecnico è alle prese con qualche defezione e soltanto oggi il quadro verso la prima gara dell’anno diventerà molto più chiaro: come riporta il Corriere dello Sport, tra i nomi in dubbio ci sono Basic, Luiz Felipe ed Acerbi. Il croato non si allena sul campo dal 2 gennaio, problema all’occhio invece per il brasiliano, mentre il numero 33 vorrebbe provarci, dopo gli acciacchi dell’ultima sfida a Venezia. La seduta di oggi sicuramente scioglierà gli ultimi dubbi sull’11 che sceglierà il tecnico in vista della ripresa del campionato.







