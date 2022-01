Covid, la Asl non blocca il Verona: squadra regolarmente in viaggio verso La Spezia

Continua a destare preoccupazione la situazione Covid in Serie A, con diverse squadre che continuano a riscontrare diversi calciatori e membri dello staff positivi al virus. Il Verona nella giornata di ieri ha comunicato ben 8 giocatori positivi al Covid, un vero e proprio focolaio che avrebbe potuto mettere in forte dubbio la sfida in programma domani contro lo Spezia. Tuttavia, la Asl veneta non ha deciso di prendere alcun provvedimento, permettendo alla squadra di Tudor di partire regolarmente per la trasferta. L’incontro tra le due squadre dovrebbe dunque disputarsi senza problemi, nonostante anche lo Spezia abbia 4 casi Covid.

Lo riporta SkySport







