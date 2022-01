Empoli, tre calciatori negativizzati: saranno reintegrati in squadra. Il comunicato del club

L’Empoli ha annunciato tramite un comunicato diramato sul proprio sito web, che tre giocatori risultati positivi al Covid-19 la scorsa settimana si sono negativizzati. I calciatori saranno reintegrati in squadra, e saranno a disposizione in vista della sfida in programma domani alle ore 14:30 contro la Lazio.

Di seguito il comunicato:

“Empoli FC comunica che, a seguito degli ultimi controlli effettuati, i tre calciatori precedentemente positivi al Covid-19 sono risultati negativi e saranno reintegrati nel gruppo squadra dopo aver svolto i controlli previsti dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica”







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: