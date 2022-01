FORMELLO – Immobile si riprende la Lazio, dubbio Zaccagni-Felipe Anderson. Ok Luiz Felipe

Vigilia della prima partita del 2022 per la Lazio che domani alle 14:30 inaugurerà il girone di ritorno contro l’Empoli all’Olimpico. Anno nuovo ma vecchi ballottaggi per Maurizio Sarri che è di fronte ai soliti dubbi per quanto riguarda attacco e centrocampo. La certezza davanti è Ciro Immobile, il covid è stato superato e il capitano biancoceleste tornerà a guidare l’offensiva. Pedro sta vivendo una seconda giovinezza ed è indiscutibile, da scegliere uno fra Felipe Anderson e Zaccagni. Il brasiliano ha mostrato cenni di ripresa mentre l’ex Verona è reduce da uno straordinario dicembre ma ha saltato qualche allenamento, nonostante questo è il favorito. Ancora fermo ai box Toma Basic dopo aver interrotto l’allenamento di qualche giorno fa, spazio quindi a Luis Alberto che si muoverà con Milinkovic ai lati di Danilo Cataldi. Dietro è rientrato lo spavento Luiz Felipe dopo l’assenza di ieri pomeriggio, il brasiliano ha lavorato con la squadra e affiancherà il recuperato Acerbi al centro della difesa. L’ex Sassuolo ha smaltito il problema muscolare accusato a Venezia ed è pronto per affrontare gli uomini di Andreazzoli. Scontate le fasce laterali con Hysaj a destra e Marusic a sinistra mentre fra i pali è confermato Thomas Strakosha. Con l’addio di Escalante, è stato inserito in lista Serie A Jony che quindi torna convocabile. Si è rivisto in campo Luka Romero che non ha preso parte alle prove tattiche svolgendo un lavoro differenziato insieme a Kamenovic.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: