Il Tempo | Sogno Origi, Sarri spera

La Lazio guarda in Premier League, dove ci sono tanti calciatori in scadenza a giugno 2022 e tra questi c’è anche Origi, attaccante del Liverpool. Il suo nome ultimamente è stato accostato alla Juve, ma sembra che la Lazio ci stia lavorando sotto traccia e abbia già allacciato i contatti con gli intermediari. Questa stagione nei Reds ha trovato poco spazio e la società ha aperto alla cessione pur di non perderlo a zero: si tratterebbe, quindi, di un affare low cost. Sarebbe perfetto per l’idea di calcio di Sarri, oltre al ruolo di prima punta può ricoprire anche quello di esterno nel tridente di attacco; non molto freddo sotto porta, ma duttile, con forza fisica e velocità. Naturalmente, per arrivare a lui bisognerebbe prima cedere Muriqi. Lo stesso vale per Burkardt. Per quanto riguarda la difesa, circolano i nomi di Reinildo e Angileri, entrambi con il prezzo tra 7 e 8 milioni.

Lo riporta Il Tempo.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: