L’Ausl di Bologna verso la sfida con l’Inter: “Difficile che si giochi, si va verso stop attività agonistica”

Una delle gare previste per domani è quella tra il Bologna e l’Inter delle 12.30: non arrivano tuttavia notizie confortanti in merito. Il direttore dell’Ausl di Bologna Paolo Bortdon ha parlato in merito al focolaio del club emiliano. Ecco le sue parole: “Difficile che si giochi. Si va verso uno stop dell’attività agonistica“. Eventualmente l’ultima parola spetterebbe all’Asl, che al momento non si è espressa.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.







