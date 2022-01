Lazio-Empoli, chiusa la Curva Maestrelli: il comunicato ufficiale

La Lazio ha chiuso la Curva Maestrelli per la gara di domani. Come detto a radiosei, ciò è a causa della scarsità di biglietti venduti in quel settore. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito: “La S.S. Lazio comunica di aver chiuso alle vendite il settore della Curva Sud per la prossima gara di campionato con l’Empoli di domani giovedi 6 gennaio. Tutti coloro che avessero acquistato un tagliando del settore, verranno fatti accomodare con un segna posto al Distinto Sud Est.”







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: