Report, lunedì lo speciale su Lotito: “dal pallone al Senato della Repubblica”. Ecco dove seguirlo

Lunedì 10 dicembre in prima serata su Rai3 andrà in onda Report, la trasmissione televisiva a cura di Sigrfirdo Ranucci. Tra le tante inchieste che si affronteranno durante la puntata, cverrà trattato anche il tema riguardante il Presidente della Lazio Claudio Lotito, di cui si racconterà il mondo. Dal calcio, alla sua candidature come Senatore della Repubblica.

✅Cosa ci facevano due uomini dei servizi nella compravendita di mascherine?

✅Il mondo di Lotito: dal pallone al Senato della Repubblica

✅I fanghi industriali smaltiti su campi agricoli di 4 regioni

Lunedì in prima sera su @RaiTre pic.twitter.com/StgMJM7VlC — Report (@reportrai3) January 5, 2022







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: