SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Empoli

Finalmente si torna in campo, dopo la pausa per le festività Natalizie la serie A, falcidiata da casi covid, torna in campo. Anche la Lazio di Sarri tornerà a giocare in casa.

Nel giorno della Befana infatti allo stadio Olimpico, i biancocelesti affronteranno l’Empoli. All’andata finì 3-1 per Immobile e compagni. I tifosi si augurano che il processo di crescita stia andando avanti.

L’AVVERSARIO L’Empoli è in salute e lo dimostrano i 27 punti in classifica. La squadra di Andreazzoli si trova proprio alle spalle della Lazio, e cerca punti preziosi da recuperare proprio ai biancocelesti. L’ex allenatore della Roma, dovrà pero fare i conti con alcune indisponibilità e alcune situazioni covid.

LA STELLA Quest’anno il tecnico dei toscani ha lanciato diversi ragazzi giovani tra i quali troviamo Bajrami, ma occhio anche Marchizza e Cutrone che nella partita d’andata sono stati pericolosi per la retroguardia laziale

LA FORMAZIONE (4-3-1-2): Vicario; Parisi, Tonelli, Luperto, Marchizza; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

ULTIMI INCONTRI Nell’ultimo incontro disputato tra Lazio e Empoli a vincere sono stati i biancocelesti, imponendosi all’andata per 3-1 grazie ai gol di Milinkovic, Lazzari e Immobile. Negli ultimi 5 incontri il bilancio è totalmente a favore di Sarri. 5 vittorie in altrettanti match





