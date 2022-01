CdS | Le ripartenze di Sarri: solo un ko, ma in Coppa Italia

Nuovo anno e precedenti, per il tecnico 3 vittorie e 2 pareggi tra Serie A e Premier League.

Come riportato dal Corriere dello Sport, da quando ha esordito in A Sarri ha perso soltanto una partita alla prima dell’anno solare. E non fu in campionato: l’unico ko risale al 2 gennaio 2018, alla guida del Napoli, dove venne eliminato ai quarti di finale di Coppa Italia. Invece, nelle altre gare di “esordio” (considerando anche la Premier League) principalmente risultati positivi: 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Positivo anche il trend che lo riguarda nelle sfide disputate il 6 gennaio: 3 vittorie e 2 pareggi con un solo gol subito.







