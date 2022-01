CdS | Sarri a caccia del tris. Lotito resta a Cortina

Riparte all’Olimpico dall’Empoli: mai vinte sinora tre gare di fila in Serie A.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito quasi sicuramente non sarà allo stadio, bloccato nella sua residenza a Cortina dove i contagi Covid hanno avuto un’impennata. Intanto, si attende la firma di Sarri sul contratto che lo legherebbe alla Lazio fino al 2025. L’obiettivo dichiarato è l’Europa League e oggi nella sfida contro l’Empoli i biancocelesti proveranno a raggiungere la terza vittoria consecutiva: un obiettivo non semplice, considerando che la squadra di Andreazzoli ha conquistato in trasferta ben 17 punti sui 27 totali.







Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: