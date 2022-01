Conferenza Andreazzoli: “La Lazio ha qualità notevoli, vedi Milinkovic nel finale. Conquistato un ottimo punto”

Termina in parità la sfida dell’Olimpico ed il tecnico dell’Empoli ha commentato in conferenza stampa il 3-3 con la Lazio. Questa l’analisi di Aurelio Andreazzoli: “Non so se il valore dell’avversario alza anche il valore di chi affronta, di solito lo abbassa. Credo che quando si è inferiori sia necessario provare a livellare i valori, alzando molto i propri fino ad individuare le peculiarità della squadra avversaria e abbassarne i punti di forza. All’intervallo non ero soddisfatto, anche per merito della Lazio. Loro hanno individualità di spessore. Si è visto nel finale Milinkovic: quando giochi contro calciatori così non hai mezzi; quando la palla è alta e uno arriva più in alto non si può fare niente. Abbiamo avuto una brutta settimana causa-Covid, ma abbiamo cercato di rimediare. In definitiva la squadra ha creato, portiamo a casa due squalificati per la prossima partita ma anche un punto di valore”.







