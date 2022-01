Covid, la decisione della Lega: “Con 13 calciatori disponibili si gioca, per chi non lo fa 3-0 a tavolino”

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Consiglio di Lega di Serie A ha deliberato il regolamento per la gestione delle positività al covid dei calciatori e i possibili rinvii delle partite. Si è stabilito che i club con uno o più calciatori positivi devono comunque disputare la gara se hanno a disposizione almeno 13 giocatori, tra cui un portiere, nella rosa della Prima Squadra e della Primavera, che siano nati entro il 31 dicembre 2003 e negativi ai test entro le 24 del giorno precedente. Nel caso in cui il club abbia questa situazione e non si presenti in campo varrà l’articolo 53 delle Noif, ovvero il 3-0 a tavolino.







