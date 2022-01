FIFA The Best: Mancini tra i tre allenatori finalisti

Tra i tre candidati al premio di miglior allenatore dell’anno c’è anche Roberto Mancini, fresco di vittoria ad Euro 2020, che si contenderà il titolo con l’allenatore del Manchester City Guardiola e con Tuchel, ct del Chelsea. Un altro azzurro in gara per vincere uno dei premi della Fifa, dopo l’annuncio di Donnarumma in corsa per il titolo di miglior portiere dell’anno. I vincitori saranno annunciati venerdì alle 15.

fonte: fifa.com







