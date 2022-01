GdS | Immobile abbonato al gol di inizio anno. E contro l’Empoli punta a quota 100

Ciro ha segnato 98 volte all’Olimpico. La Lazio è un incubo per i toscani.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi si sfidano due squadre vispe in fase offensiva: i biancocelesti vantano il miglior bottino casalingo di gol in A (ben 25 gol), mentre i toscani sempre a segno da 9 giornate. L’Empoli non segna all’Olimpico contro la Lazio dal 2007, una rete che porta la firma di Almiron. Le due squadre hanno però dei punti di contatto: entrambe hanno subito 34 gol e vengono da risultati positivi. Dopo il Covid, Immobile torna in campo: da quando è alla Lazio ha sempre segnato nella prima partita dell’anno nuovo ed è pronto a confermare il trend per rilanciarsi nella sfida dei cannonieri in A. L’attaccante biancoceleste ha nel mirino un nuovo record: segnare 100 gol all’Olimpico con la Lazio. Al momento è a quota 98.







