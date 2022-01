La Repubblica | Pedro e Immobile, la coppia record sfida l’Empoli oggi all’Olimpico

La Lazio riparte oggi contro l’Empoli, proprio con la migliore coppia del campionato: Pedro–Immobile.

Come riportato da La Repubblica, i biancocelesti sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva in Serie A. Nelle due gare precedenti, Sarri ha dovuto fare a meno di Immobile che torna proprio in un giorno a lui favorevole: il 6 gennaio segnò ben sei reti. Ciro e Pedro hanno messo a segno 20 gol, come nessun altro tandem in A.







