Lazio, Cataldi nel pre partita: “L’Empoli è pericoloso, è un avversario difficile”

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lazio-Empoli, prima gara del 2022 dei biancocelesti. Inizia il girone di ritorno di Serie A. A pochi minuti dal fischio d’inizio, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Danilo Cataldi. Ecco le parole del centrocampista biancoceleste: “L’Empoli è pericoloso, ha fatto un ottimo campionato finora, ha ottenuto grandissime vittorie a Torino con la Juve e contro il Napoli. Sarà un avversario difficile sotto tutti i punti di vista”.

Poi, dopo pochi minuti, Cataldi è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio per presentare il match contro la squadra toscana: “Abbiamo subito una partita fondamentale, contro una squadra forte. Sappiamo che sarà una partita molto complicata.

Il pubblico della Lazio è sempre importante, ci danno una spinta in più, ma non lo dico solo io. Spero di poter vedere più gente possibile allo stadio, loro sanno che ci danno una grande mano sia in casa che in trasferta. Spero di vederli sempre e tanti”.







